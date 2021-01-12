Після снігопадів Іспанія потерпає від найбільших за останні десятиліття морозів

Минула ніч для значної частини Іспанії виявилась однією з найхолодніших за останні кілька десятиліть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Температура у щонайменше пів сотні населених пунктів опустилась нижче -11,5 ºC. Рекорди холоду цього дня були встановлені у муніципалітеті Моліна де Арагон (Гвадалахарата) - -25,2ºC та у Белло в Теруелі - -25,4º.

Іспанські метеорологи стверджують, що це був найхолодніший ранок нинішнього похолодання.

Температури "будуть історичними, явно нижчими за норму для дати по всій країні", кажуть фахівці Державного метеорологічного агентства (AEMET).

"Морози були зафіксовані практично на всьому півострові, за винятком прибережних районів. Не виключено, що йдеться про одну з найхолодніших ночей у нашій країні за багато десятиліть", - сказав Рубен дель Кампо, прессекретар AEMET.

Минула ніч для іспанської столиці також була дуже холодною. Вночі стовпчики термометра в деяких районах опустилися нижче 10 градусів.

Нагадаємо, шторм "Філомена" у п`ятницю ввечері залишив сотні іспанців у пастці на автострадах країни, а Мадрид став епіцентром хаосу, спричиненого погодою.

Шторм приніс до Іспанії найсильніший снігопад за останні десятиліття, він також призвів до загибелі чотирьох осіб.