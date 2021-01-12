После снегопадов Испания страдает от крупнейших за последние десятилетия морозов

Минувшая ночь для значительной части Испании оказалась одной из самых холодных за последние несколько десятилетий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Температура в по меньшей мере полусотне населенных пунктов опустилась ниже -11,5 ºC. Рекорды холода в этот день были установлены в муниципалитете Молина де Арагон (Гвадалахарата) - -25,2ºC и в Белло в Теруэле - -25,4º.

Испанские метеорологи утверждают, что это было самое холодное утро за нынешнее похолодание.

Температуры "будут историческими, явно ниже нормы для даты по всей стране", говорят специалисты Государственного метеорологического агентства (AEMET).

"Морозы были зафиксированы практически на всем полуострове, за исключением прибрежных районов. Не исключено, что речь идет об одной из самых холодных ночей в нашей стране за многие десятилетия", - сказал Рубен дель Кампо, пресс-секретарь AEMET.

Минувшая ночь для испанской столице также была очень холодной. Ночью столбики термометра в некоторых районах опустились ниже 10 градусов.

Напомним, шторм "Филомена" в пятницу вечером оставил сотни испанцев в ловушке на автострадах, а Мадрид стал эпицентром хаоса, вызванного погодой.

Шторм принес в Испанию сильнейший снегопад за последние десятилетия, что привело к гибели четырех человек.