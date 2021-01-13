Помпео скасував візит до Європи після відмови європосадовців з ним зустрічатись – ЗМІ

Державний секретар США Майк Помпео скасував свою поїздку до Європи в останній момент після того, як міністр закордонних справ Люксембургу та вищі посадові особи Європейського Союзу відмовились від зустрічі з ним.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на європейських і американських дипломатів, передає "Європейська правда".

Помпео, близький союзник Трампа, прагнув зустрітися з міністром Жаном Ассельборном в Люксембурзі, до зустрічі з лідерами ЄС та очільником європейської дипломатії в Брюсселі.

Але початковий план поїхати до Люксембургу, який не був офіційно оголошений, був скасований після того, як чиновники там виявили небажання схвалювати візит Помпео, заявило дипломатичне джерело. Брюссельський візит планувався до останньої хвилини.

За його розкладом не було зустрічей з представниками ЄС та жодних публічних заходів у НАТО. Одне з дипломатичних джерел заявило, що союзники були "збентежені" після насильства у Вашингтоні минулої середи, в результаті якого загинули п'ять людей.

Трамп 6 січня закликав своїх прихильників прийти до будівлі, в якій розміщені Сенат і Палата представників, поки депутати засвідчували перемогу обраного президента Демократичної партії Джо Байдена 3 листопада. Він без доказів стверджує, що вибори в нього були вкрадені.

Помпео засудив насильство, але не згадав про роль, яку безпідставні претензії Трампа відіграли в підбурюванні маршу на Капітолій.

Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн наступного дня назвав Трампа "злочинцем" і "політичним піроманом".

Міністерство закордонних справ Люксембургу підтвердило, що раніше запланована зупинка Помпео там була скасована, але відмовилось надавати додаткові відомості. ЄС також відмовився коментувати візит.

У своїй заяві Державний департамент США пояснює скасування візиту підготовкою до передачі влади Джо Байдену. Державний департамент відмовився від подальших коментарів щодо відмови європейських чиновників від зустрічей з Помпео.

У Брюсселі Помпео повинен був провести приватну вечерю з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в приватній резиденції генсека до зустрічі з міністром закордонних справ Бельгії Софі Вілмес.