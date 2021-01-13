Помпео отменил визит в Европу после отказа еврочиновников с ним встречаться - СМИ

Государственный секретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Европу в последний момент после того, как министр иностранных дел Люксембурга и высшие должностные лица Европейского Союза отказались от встречи с ним.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских и американских дипломатов, передает "Европейская правда".

Помпео, близкий союзник Трампа, стремился встретиться с министром Жаном Ассельборном в Люксембурге, до встречи с лидерами ЕС и главой европейской дипломатии в Брюсселе.

Но первоначальный план поехать в Люксембург, который не был официально объявлен, был отменен после того, как чиновники там обнаружили нежелание одобрять визит Помпео, заявил дипломатический источник. Брюссельский визит планировался до последней минуты.

По его расписанию не было встреч с представителями ЕС и никаких публичных мероприятий в НАТО. Одно из дипломатических источников заявил, что союзники были "смущены" после насилия в Вашингтоне в прошлую среду, в результате которого погибли пять человек.

Трамп 6 января призвал своих сторонников прийти к зданию, в котором размещены Сенат и Палата представителей, пока депутаты утверждали победу избранного президента Демократической партии Джо Байдена 3 ноября. Он без доказательств утверждает, что выборы в него были украдены.

Помпео осудил насилие, но не упомянул о роли, которую безосновательные претензии Трампа сыграли в подстрекательстве марша на Капитолий.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн следующий день назвал Трампа "преступником" и "политическим пироманом".

Министерство иностранных дел Люксембурга подтвердил, что ранее запланированная остановка Помпео там была отменена, но отказалось предоставлять дополнительные сведения. ЕС также отказался комментировать визит.

В своем заявлении Государственный департамент США объясняет отмену визита подготовкой к передаче власти Джо Байдена. Государственный департамент отказался от дальнейших комментариев об отказе европейских чиновников от встреч с Помпео.

В Брюсселе Помпео должен был провести частный ужин с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в частной резиденции генсека к встрече с министром иностранных дел Бельгии Софи Вилмес.