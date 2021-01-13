У Франції міністра юстиції звинувачують у конфлікті інтересів

У Франції розпочали розслідування щодо міністра юстиції Еріка Дюпон-Моретті, якого звинуватили в конфлікті інтересів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Судове розслідування, спрямоване проти міністра юстиції Еріка Дюпон-Моретті за підозрою у "незаконному прийнятті інтересів", було відкрите в середу 13 січня в Суді Республіки.

Міністр юстиції є об'єктом скарг асоціації "Антикор" та трьох профспілок магістратів, які звинувачують його у конфліктах інтересів, пов'язаних з його колишньою адвокатською діяльністю.

У своїх скаргах вони, зокрема, вказують, що Дюпон-Моретті в вересні санкціонував адміністративне розслідування проти декількох співробітників Національної фінансової прокуратури. Ці співробітники брали участь у так званій справі про прослуховування телефонних переговорів, яке стосується колишнього президента країни Ніколя Саркозі.

Відзначається, що серед юристів, чиї рахунки за мобільний зв'язок вивчалися слідством, був телефон і тоді ще адвоката Дюпон-Моретті. У зв'язку з цим в профспілках вважають, що міністр скористався своїм статусом для відкриття адміністративного розслідування проти співробітників Національної фінансової прокуратури.

Дюпон-Моретті був призначений міністром юстиції 6 липня минулого року.