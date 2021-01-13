Во Франции министра юстиции обвиняют в конфликте интересов

Во Франции начали расследование в отношении министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти, которого обвинили в конфликте интересов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Судебное расследование, направленное против министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти по подозрению в "незаконном принятии интересов", было открыто в среду 13 января в Суде Республики.

Министр юстиции стал объектом жалоб ассоциации "Антикор" и трех профсоюзов магистратов, которые обвиняют его в конфликте интересов, связанных с его бывшей адвокатской деятельностью.

В своих жалобах они, в частности, указывают, что Дюпон-Моретти в сентябре санкционировал административное расследование против нескольких сотрудников Национальной финансовой прокуратуры. Эти сотрудники участвовали в так называемом деле о прослушивании телефонных переговоров, которое касается бывшего президента страны Николя Саркози.

Отмечается, что среди юристов, чьи счета за мобильную связь изучались следствием, был телефон и тогда еще адвоката Дюпон-Моретти. В связи с этим в профсоюзах считают, что министр воспользовался своим статусом для открытия административного расследования против сотрудников Национальной финансовой прокуратуры.

Дюпон-Моретти был назначен министром юстиции 6 июля прошлого года.