Шотландія додатково посилила карантин: ніяких покупок із самовивозом

Уряд Шотландії через тривожну ситуацію з коронавірусом додатково посилив діючі карантинні обмеження.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це оголосила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

Відтепер буде заборонено забирати "самовивозом" придбані онлайн товари.

Ресторанам і кафе, які продовжують продавати їжу і напої "з собою", заборонено впускати клієнтів всередину закладу - забирати замовлення можна лише від порогу або через віконце.

Надавати якість послуги вдома у клієнтів дозволено лише у випадку, якщо це необхідні ремонтні роботи.

Роботодавців наполегливо просять перевести на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо. Людей просять не виходити з дому без поважної причини. Фактично таке зобов’язання діє ще з 4 січня, коли Шотландія оголосила посилений карантин у зв’язку з новим штамом коронавірусу.

Також заборонено розпивати алкогольні напої у публічних місцях.

Нікола Стерджен зазначила, що шкодує про жорсткість заходів, але вони є необхідними у поточній ситуації.

Вона закликала громадян у цю "критичну і небезпечну мить" максимально залишатися вдома.

"Не думайте про те, скільки максимум зустрічей ви можете мати так, щоб не порушити правила - краще подумайте, як мінімізувати контакти до найнеобхідніших, зменшуйте шанси вірусу поширюватися", - наголосила міністерка.

За останню добу у Шотландії, населення якої - близько 5,5 млн осіб, виявили 1 949 нових заражень, загалом з початку епідемії -155,372. Померли за добу ще 79 хворих.

Свою першу дозу вакцини від коронавірусу у Шотландії отримали вже 191 965 осіб.

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