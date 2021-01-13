Шотландия дополнительно усилила карантин: никаких покупок с самовывозом

Правительство Шотландии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом дополнительно усилило действующие карантинные ограничения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом объявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Теперь будет запрещено забирать "самовывозом" приобретенные онлайн товары. Ресторанам и кафе, которые продолжают продавать еду и напитки "с собой", запрещено впускать клиентов внутрь заведения - забирать заказ можно только от порога или через окошко.

Предоставлять услуги на дому разрешено только в случае, если это необходимые ремонтные работы.

Работодателей настойчиво просят перевести на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно. Людей просят не выходить из дома без уважительной причины. Фактически такое обязательство действует еще с 4 января, когда Шотландия объявила усиленный карантин в связи с новым штаммом коронавируса.

Также запрещено распивать алкогольные напитки в общественных местах.

Никола Стерджен отметила, что сожалеет об ужесточении мер, но они необходимы в текущей ситуации. Она призвала граждан в эту "критическую и опасную минуту" максимально оставаться дома.

"Не думайте о том, сколько максимум встреч вы можете иметь так, чтобы не нарушить правила - лучше подумайте, как минимизировать контакты до самых необходимых, уменьшайте шансы вируса распространяться", - отметила министр.

За последние сутки в Шотландии, население которой - около 5,5 млн человек, обнаружили 1949 новых заражений, всего с начала эпидемии -155,372. Умерли за сутки еще 79 больных.

Свою первую дозу вакцины от коронавируса в Шотландии получили уже 191 965 человек.