Єрмак пообіцяв карати за втручання у вибори в США після санкцій проти Дубінського

Глава офісу президента України Андрій Єрмак пообіцяв покарання особам, які втручалися у вибори в США, після оголошення Мінфіном США санкцій проти депутата Дубінського та низки інших осіб за втручання у президентські вибори.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Для ясності: незалежно від партійної належності, ця адміністрація зробить все, що у її силах, щоб притягнути до відповідальності відповідальних за втручання у вибори в США", - написав Андрій Єрмак.

For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections.