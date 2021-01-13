Єрмак пообіцяв карати за втручання у вибори в США після санкцій проти Дубінського

Глава офісу президента України Андрій Єрмак пообіцяв покарання особам, які втручалися у вибори в США, після оголошення Мінфіном США санкцій проти депутата Дубінського та низки інших осіб за втручання у президентські вибори.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Для ясності: незалежно від партійної належності, ця адміністрація зробить все, що у її силах, щоб притягнути до відповідальності відповідальних за втручання у вибори в США", - написав Андрій Єрмак.

For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 13, 2021

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило перелік осіб та компаній, звинувачених у втручанні у вибори в США.

У списку опинилися народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, ексдепутат Олександр Онищенко, експрокурор Костянтин Кулик, а також Андрій Теліженко - колишній співробітник українського посольства у США, який допомагав особистому адвокату президента Трампа Рудольфу Джуліані збирати в Україні інформацію, яка могла б нашкодити колишньому віцепрезиденту Джо Байдену на виборах 2020 року.

Їх вважають членами "пов’язаної з Росією мережі дезінформації", яка намагалася вплинути на вибори у США.

Також санкції запроваджені щодо українських медіа, що брати участь у поширені "плівок Деркача".

Дубінський став першим представником чинної української влади, що підпав під санкції США.

Реакція офіційного Києва на ці події може мати визначальний вплив на те, яким буде подальше ставлення США до Зеленського і його команди.

Детальніше про це читайте у статті: Слуга народу та Кремля: неочевидні деталі санкцій США проти Дубінського та соратників.