Ермак пообещал наказывать за вмешательство в выборы в США после санкций против Дубинского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал наказание лицам, которые вмешивались в выборы в США, после объявления Минфином США санкций против депутата Дубинского и ряда других лиц за вмешательство в президентские выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Для ясности: независимо от партийной принадлежности, эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал Андрей Ермак.

For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections.