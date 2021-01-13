Ермак пообещал наказывать за вмешательство в выборы в США после санкций против Дубинского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал наказание лицам, которые вмешивались в выборы в США, после объявления Минфином США санкций против депутата Дубинского и ряда других лиц за вмешательство в президентские выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Для ясности: независимо от партийной принадлежности, эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал Андрей Ермак.

For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 13, 2021

Напомним, 11 января Министерство финансов Соединенных Штатов расширило перечень лиц и компаний, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США.

В списке оказались народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, экс-депутат Александр Онищенко, экс-прокурор Константин Кулик, а также Андрей Телиженко - бывший сотрудник украинского посольства в США, который помогал личному адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию, которая могла бы навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену на выборах 2020 года.

Их считают членами "связанной с Россией сети дезинформации", которая пыталась повлиять на выборы в США.

Также санкции введены в отношении украинских медиа, участвующих в распространении "пленок Деркача".

Дубинский стал первым представителем действующей украинской власти, подпавшим под санкции США.

Реакция официального Киева на эти события может иметь определяющее влияние на то, каким будет дальнейшее отношение США к Зеленскому и его команде.

Подробнее об этом читайте в статье: Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников