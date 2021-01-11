США наклали санкції на Дубінського та Онищенка

Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило перелік осіб та компаній, звинувачених у втручанні у вибори в США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт міністерства.

Зокрема, в цей список додані народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, ексдепутат Олександр Онищенко, експрокурор Костянтин Кулик, а також Андрій Теліженко - колишній співробітник українського посольства у США, який допомагав особистому адвокату президента Трампа Рудольфу Джуліані збирати в Україні інформацію, яка могла б нашкодити колишньому віцепрезиденту Джо Байдену на виборах 2020 року.

Активи громадян з цього списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними бізнес-відносини.

Також санкції запроваджені щодо українських медіа, що брати участь у поширені "плівок Деркача".

Зокрема, під розширені санкції потрапили компанія "Ера-Медіа" та номінальний власник телеканалу "Ера" Антон Симоненко; а також інформаційне агентство "Онлі-ньюз" та його керівник Петро Журавель.

Також під санкції потрапила компанія "Набулікс" – сайт із такою назвою першим опублікував "плівки Деркача". У санкційному списку зазначається, що ця компанія внесена до нього як пов’язана з Андрієм Деркачем.

У санкційний список також потрапив колишній помічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук.

Нагадаємо, 19 травня минулого року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко. Зауважимо, що у одній з його пресконференцій брав участь нардеп Олександр Дубінський.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача, звинувативши його у спробі вплинути на президентські вибори в США в 2020 році.

Контррозвідка США вважає Деркача проросійським депутатом українського парламенту. А публікацію записів розмов між Петром Порошенком і Джо Байденом – спробою вплинути на результати американського волевиявлення.