Шторм "Філомена" вкрив снігом половину Іспанії: супутникові фото

Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало супутникові знімки території Іспанії, на яких видно, що половина країни досі засипана снігом після шторму "Філомена", що обрушився на країну в минулі вихідні.

Фото зроблені супутником Sentinel-3 і опубліковані на сайті ESA, повідомляє "Європейська правда".

Знімок був зроблений 12 січня об 11:40 за центральноєвропейським часом і на ньому видно, що через два дні після шторму більша частина країни все ще вкрита снігом.

Вкрита снігом більша територія Іспанії

"Філомена" принесла в Іспанію найсильніші снігопади за п'ять десятиліть.

Мадрид став одним з найбільш постраждалих районів: довелося закрити аеропорт, скасувати поїзди, а дороги були заблоковані.

Супутниковий знімок Мадрида після снігопаду

Жителі центральної Іспанії як і раніше відчувають труднощі, оскільки за снігопадами прийшли сильні морози. У середу в горах на схід від Мадрида температура впала до -25 °C, це найхолодніша ніч в Іспанії за останні 20 років.

Шторм "Філомена" також призвів до загибелі чотирьох осіб.