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Шторм "Филомена" покрыл снегом половину Испании: спутниковые снимки

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Шторм "Филомена" покрыл снегом половину Испании: спутниковые снимки

Четверг, 14 января 2021, 09:12

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало спутниковые снимки территории Испании, на которых видно, что половина страны до сих пор засыпана снегом после шторма "Филомена", обрушившегося на страну в минувшие выходные.

Фото сделаны спутником Sentinel-3 и опубликованы на сайте ESA, сообщает "Европейская правда".

Снимок был сделан 12 января в 11:40 по центральноевропейскому времени и на нем видно, что через два дня после шторма большая часть страны все еще покрыта снегом.

 
Покрытая снегом большая часть территория Испании

"Филомена" принесла в Испанию сильнейшие снегопады за пять десятилетий.

Мадрид стал одним из наиболее пострадавших районов: пришлось закрыть аэропорт, отменить поезда, а дороги были заблокированы.

 
Спутниковый снимок Мадрида после снегопада

Жители центральной Испании по-прежнему испытывают трудности, так как за снегопадами пришли сильные морозы. В среду в горах к востоку от Мадрида температура упала до -25 ° C, это самая холодная ночь в Испании за последние 20 лет.

Шторм "Филомена" также привел к гибели четырех человек.

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