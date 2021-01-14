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ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

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ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

Четвер, 14 січня 2021, 11:20

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив перше рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши прийнятною скаргу Києва на порушення прав людини у окупованому Криму,

Про це оголосив суд у четвер на слуханнях у Страсбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Про позитивне рішення суду повідомив також урядовий уповноважений у питаннях ЄСПЛ Іван Ліщина.

Документи суду, що є у розпорядженні "Європейської правди", свідчать, що Суд визнав скаргу України "частково прийнятною". Втім, переважна більшість статей, за якими Україна звинувачує РФ у здійсненні системних порушень прав людини у Криму, визнані прийнятними для розгляду по суті.

У тому числі, будуть розглянуті звинувачення щодо неналежного нерозслідування Росією вбивств; щодо практики незаконного позбавлення волі та негідного поводження з людьми;  переслідування неросійськомовних ЗМІ та обмеження освіти іншими мовами ніж російська; залякування та переслідування релігійних лідерів; автоматичного надання російського громадянства; обмеження вільно пересування кримчан на материкову Україну тощо. 

Суд відхилив як неаргументовані лише звинувачення України щодо того, що Росія після окупації Криму встановила там  "адміністративну практику щодо вбивств/розстрілів".  

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