ЕСПЧ вынес первое решение по делу "Украина против России" по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял первое решение по делу "Украина против России", признав приемлемой жалобу Киева на нарушение прав человека в оккупированном Крыму,

Об этом суд объявил в четверг на слушаниях, которые проходят в Страсбурге.

О положительном решении суда сообщил также правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Документы суда, текстом которых располагает "Европейская правда", свидетельствуют, что Суд признал жалобу Украины "частично приемлемой". Впрочем, подавляющее большинство статей, по которым Украина обвиняет РФ в осуществлении системных нарушений прав человека в Крыму, признаны приемлемыми для рассмотрения по существу.

В том числе, будут рассмотрены обвинения в ненадлежащем расследовании Россией убийств; о практике незаконного лишения свободы и недостойного обращения с людьми; преследования нерусскоязычных СМИ и ограничения образования на других языках, чем русский; запугивания и преследования религиозных лидеров; автоматического предоставления российского гражданства; ограничения свободного передвижения крымчан на материковую Украину и т.п.

Суд отклонил как неаргументированные только обвинения Украины о том, что Россия после оккупации Крыма установила там "административную практику относительно убийств/расстрелов".

Отдельно Суд отметил, что Россия осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до незаконной аннексии оккупированного ею полуострова.

На основании принятого решения ЕСПЧ должен рассмотреть по существу все пункты обвинений Украины в отношении РФ.

Подробно об аргументах сторон в этом процессе читайте в статье ЕвроПравды ЕСПЧ со вкусом фашизма: все о заседании и возможном решении в Страсбурге по Крыму.