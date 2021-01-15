Латвія повторно запровадила комендантську годину на вихідні

З вечора п’ятниці в Латвії знову діє комендантська година у вихідні дні, раніше її запроваджували на новорічні вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Комендантська година передбачає, що з 22.00 до 05.00 жителі повинні знаходитися за місцем проживання.

Під час комендантської години залишати місце проживання можна тільки в невідкладних випадках. При собі потрібно мати паспорт або ID-карту і підтвердження причин пересування із зазначенням адреси місця проживання та пункту призначення.

Обмеження на пересування у встановлені години не поширюються на людей, які прямують на роботу, місце служби і назад додому, виконують роботу і службові обов'язки. Ця вимога також не діє в разі необхідності отримання медичної допомоги, ветеринарної допомоги або відвідування цілодобової аптеки.

У дні дії комендантської години магазини, підприємства громадського харчування та обслуговуючої сфери повинні закінчувати роботу не пізніше 21.00, щоб працівники могли вчасно дістатися додому.

Час роботи автозаправних станцій і аварійних комунальних служб не обмежений. Роботу можуть продовжувати і ті підприємства, яким необхідно забезпечувати безперервність діяльності, в тому числі в нічні зміни.

З 22.00 до 05.00 послугами таксі можна користуватися в поодинці і тільки для того, щоб відправитися на роботу, в медустанову, аптеку або повернутися додому.

Дотримання комендантської години контролює Державна поліція.