Зеленський назвав свою зустріч із Мадяром "дуже хорошою"

Президент Володимир Зеленський прокоментував свою першу офіційну зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Зеленський наголосив на важливості того, що Угорщина та Україна йдуть одне одному назустріч.

"Це важливо, впевненість для сусідів, для народів, для наших відносин. Ми вдячні всім партнерам, які відкрили нам два кластери. Ми вдячні, що Угорщина також підтримала ці відповідні кроки", – сказав він.

Український президент наголосив, що мав "дуже хорошу" зустріч з Мадяром.

"Багато про що говорили. І про відносини, про економіку, про логістику. Все це потрібне між нашими державами", – сказав він.

Доповнено о 15:05. У дописі у соцмережах Зеленський зазначив, що під час зустрічі вони обговорили ситуацію з дипломатією, із намаганнями завершити російську війну.

Також вони говорили про можливості співпраці між Україною та Угорщиною, торгівлю та про питання аграрної продукції.

"Україна завжди за добросусідство та взаємне посилення. Домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами – наші команди попрацюють над датами", – додав Зеленський.

Цього дня Зеленський провів першу офіційну зустріч з прем’єром Угорщини. Зустріч відбулася на полях саміту ЄС в Брюсселі, вона проходила тет-а-тет.

Мадяр після зустрічі з Зеленським заявив, що в інтересах обох країн поставити політичні і економічні відносини на нову основу.