У Лондоні на тлі рекордних смертей від коронавірусу відкрили новий морг на 1300 місць

У західному районі Лондона Руісліп відкрили новий тимчасовий морг, реагуючи на зростання кількості смертей від коронавірусу у столиці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Під час першої хвилі коронавірусу у Лондоні підготували чотири площі під додаткові морги, але вони тоді не знадобилися.

Запуск моргу у Руісліп назвали "наочним, сумним нагадуванням" про наслідки епідемії.

"Ми готувалися до спорудження цього приміщення, щиро сподіваючись, що воно не знадобиться. Зараз це лише підкреслює заклик залишатися вдома та берегти своїх близьких", - прокоментував Стюарт Лав, керівник мерії Венсмінстера.

Морг у Руісліп - один із декількох тимчасових моргів, які вже відкрилися в країні через зростаючу кількість померлих від епідемії. Серед інших - колишній військовий госпіталь Хедлі Корт у графстві Суррей, а також колишній авіаційний ангар поблизу міста Норвіч у Норфолку.

Нагадаємо, 13 січня у Британії зареєстрували новий максимум смертей за добу з початку епідемії - 1 564. Попередній найвищий приріст 1325 смертей за добу був зареєстрований 8 січня.

Офіційна кількість пов’язаних з коронавірусом смертей в країні з початку епідемії вже перевищила 86 тисяч. Кількість померлих від коронавірусу у Лондоні нещодавно перевищила 10 тисяч осіб.

У 2020 році у Британії кількість так званих "надлишкових" смертей стала найвищою з часів Другої світової війни.



