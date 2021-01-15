В Лондоне на фоне рекордных смертей от коронавируса открыли новый морг на 1300 мест

В западном районе Лондона Руислип открыли новый временный морг, реагируя на рост количества смертей от коронавируса в столице.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Во время первой волны коронавируса в Лондоне подготовили четыре площади под дополнительные морги, но они тогда не понадобились.

Запуск морга в Руислип назвали "наглядным, печальным напоминанием" о последствиях эпидемии.

"Мы готовились к строительству этого помещения, искренне надеясь, что оно не понадобится. Сейчас это лишь подчеркивает призыв оставаться дома и беречь своих близких", - прокомментировал Стюарт Лав, руководитель мэрии Венсминстера.

Морг в Руислип - один из нескольких временных моргов, которые уже открылись в стране из-за растущего количества умерших от эпидемии. Среди прочих - бывший военный госпиталь Хедли Корт в графстве Суррей, а также бывший авиационный ангар вблизи города Норвич в Норфолке.

Напомним, 13 января в Великобритании зарегистрировали новый максимум смертей за сутки с начала эпидемии - 1 564. Предыдущий самый высокий прирост 1325 смертей в сутки был зарегистрирован 8 января.

Официальное число связанных с коронавируса смертей в стране с начала эпидемии уже превысило 86 000. Количество умерших от коронавируса в Лондоне недавно превысило 10 000 человек.

В 2020 году в Великобритании количество так называемых "избыточных" смертей оказалось наибольшим со времен Второй мировой войны.