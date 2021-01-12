Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США запровадили нові мита на авіазапчастини і вина з Німеччини та Франції

Перший випадок коронавірусу зафіксували в Італії в листопаді 2019 року — дослідження

Подарована Лаврову ікона з Луганська коштує 12,5 млн євро і зберігалася в банку - ЗМІ

Країни ЄС почали отримувати перші дози вакцини Moderna






У 2020 році Британія зареєструвала найбільше "надлишкових" смертей з часів Другої світової

Вівторок, 12 січня 2021, 13:24

У 2020 році у Британії кількість так званих "надлишкових" смертей стала найвищою з часів Другої світової війни, що найімовірніше є наслідком пандемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС з посиланням на останні статистичні дані.

"Надлишковими" смертями називають ті, що перевищують очікувані, типові показники.

За рік у Британії померли близько 697 тисяч людей, що на 91 000 більше, ніж середній показник останніх 5 років. Це відображає зростання на 15% і є найбільшим зростанням за понад 75 років. 

Якщо брати до уваги вік та чисельність населення, то у 2020 році смертність була найвищою з середини двотисячних років. 

Британія - серед європейських країн, які найбільше постраждали від епідемії коронавірусу. З початку епідемії, у Британії захворіли на коронавірус вже понад 3 мільйони людей, з них 81 тисяча хворих померли.  

Протягом останнього тижня країна зафіксувала декілька нових рекордів зараження, що пов’язують із поширенням нового, більш заразного штаму. 

9 січня країна вперше зареєструвала понад 1000 смертей за добу. До цього подібні показники були лише у Німеччині.

Головний лікар Англії днями заявив, що найближчі тижні імовірно стануть найважчими для системи охорони здоров’я Британії. 


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Коронавірус
powered by lun.ua