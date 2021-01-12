У 2020 році Британія зареєструвала найбільше "надлишкових" смертей з часів Другої світової

У 2020 році у Британії кількість так званих "надлишкових" смертей стала найвищою з часів Другої світової війни, що найімовірніше є наслідком пандемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС з посиланням на останні статистичні дані.

"Надлишковими" смертями називають ті, що перевищують очікувані, типові показники.

За рік у Британії померли близько 697 тисяч людей, що на 91 000 більше, ніж середній показник останніх 5 років. Це відображає зростання на 15% і є найбільшим зростанням за понад 75 років.

Якщо брати до уваги вік та чисельність населення, то у 2020 році смертність була найвищою з середини двотисячних років.

Британія - серед європейських країн, які найбільше постраждали від епідемії коронавірусу. З початку епідемії, у Британії захворіли на коронавірус вже понад 3 мільйони людей, з них 81 тисяча хворих померли.

Протягом останнього тижня країна зафіксувала декілька нових рекордів зараження, що пов’язують із поширенням нового, більш заразного штаму.

9 січня країна вперше зареєструвала понад 1000 смертей за добу. До цього подібні показники були лише у Німеччині.

Головний лікар Англії днями заявив, що найближчі тижні імовірно стануть найважчими для системи охорони здоров’я Британії.



