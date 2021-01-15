У Португалії почався новий локдаун: школи залишили відкритими

У Португалії в п'ятницю почав діяти новий локдаун.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За новими обмеженнями, школи залишаться відкритими. Деякі батьки нервували з приводу цього рішення, яке, за словами прем'єр-міністра Антоніу Кошти, грунтується на дослідженнях, які показують, що школи не є основним джерелом зараження.

Всі другорядні підприємства повинні залишатися закритими з обов'язковою дистанційною роботою, де це можливо. Штрафи за порушення правил збільшаться вдвічі.

Обмеження на пересування будуть зняті 24 січня, щоб виборці могли прийти на виборчі дільниці обрати президента.

Згідно португальському законодавством, обмеження повинні переглядатися кожні 15 днів. Однак, за словами прем’єра, ці правила, ймовірно, будуть діяти протягом місяця.

Португалія повідомила про рекордні 159 випадків смерті від COVID-19 в п'ятницю, а число випадків зараження досягло другого за величиною максимуму з початку епідемії - 10 663.

З початку епідемії в країні зареєстровано в цілому 528 469 випадків захворювання і 8 543 випадки смерті.

Міністерство охорони здоров'я відстежує понад 140 000 активних випадків захворювання - це більше ніж 1% від 10 мільйонного населення країни.