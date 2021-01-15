В Португалии начался новый локдаун: школы оставили открытыми

В Португалии в пятницу начал действовать новый локдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По новым ограничениями, школы останутся открытыми. Некоторые родители нервничали по поводу этого решения, которое, по словам премьер-министра Антониу Кошты, основывается на исследованиях, которые показывают, что школы не являются основным источником заражения.

Все второстепенные предприятия должны оставаться закрытыми с обязательной дистанционной работой, где это возможно. Штрафы за нарушение правил увеличатся вдвое.

Ограничения на передвижение будут сняты 24 января, чтобы избиратели могли прийти на избирательные участки избрать президента.

Согласно португальскому законодательству, ограничения должны пересматриваться каждые 15 дней. Однако, по словам премьера, эти правила, вероятно, будут действовать в течение месяца.

Португалия сообщила о рекордных 159 случаях смерти от COVID-19 в пятницу, а число случаев заражения достигло второго по величине максимума с начала эпидемии - 10 663.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано в общей сложности 528 469 случаев заболевания и 8543 случая смерти.

Министерство здравоохранения отслеживает более 140 000 активных случаев заболевания - это более 1% от 10 миллионного населения страны.