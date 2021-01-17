Водомети і кінна поліція: в Амстердамі розігнали акцію протесту

Поліція Амстердама розігнала акцію протесту на Музейній площі, використовуючи водомети і службових собак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Сотні людей зібралися сьогодні вдень на демонстрацію під назвою "Ніколи більше не голосуйте за кабінет Рютте!", організовану групою "Nederland in resistance", яка також виступає проти коронавірусних обмежень.

Муніципалітет Амстердама заборонив демонстрацію на площі, прийнявши екстрений наказ, коли з'ясувалося, що на площі зібралися сотні протестувальників, що суперечить коронавірусним обмеженням.

Поліція і кінні підрозділи неодноразово закликали присутніх покинути Музейну площу, але коли ті відмовилися, втрутилася поліція.

Виникли кілька сутичок протестуючих з поліцейськими, поліції вдалося відтіснити демонстрантів тільки після застосування водометів.

Meerdere #journalisten en #cameramannen belaagd met stenen en vuurwerk. Ook de ME heeft het zwaar te voorduren rondom het #museumplein in #Amsterdam pic.twitter.com/FJf0aS5aPN — Owen O’Brien (@Owen82107279) January 17, 2021

Нагадаємо, 15 січня уряд прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте подав у відставку через скандал, в якому податкові органи помилково звинуватили тисячі сімей в шахрайстві з дитячими виплатами в період з 2013 по 2019 рік.

Близько 20 000 працюючих сімей помилково були притягнуті до відповідальності в судах за шахрайство і їм було наказано повернути виплати на утримання дитини та відмовлено в праві на подачу апеляції. Все це відбувалося протягом декількох років з 2012 року.

Деякі сім'ї через це були близькі банкрутства або змушені були переїхати через несправедливі позови на десятки тисяч євро. Так зване шахрайство зазвичай зводилося до неправильно заповненої форми або відсутності підписів.