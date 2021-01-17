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Водометы и конная полиция: в Амстердаме разогнали акцию протеста

Воскресенье, 17 января 2021, 17:19

Полиция Амстердама разогнала акцию протеста на Музейной площади, используя водометы и служебных собак.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Сотни людей собрались сегодня днем ​​на демонстрацию под названием "Никогда больше не голосуйте за кабинет Рютте!", организованную группой "Nederland in resistance", которая также выступает против коронавирусных ограничений.

 

Муниципалитет Амстердама запретил демонстрацию на площади, приняв экстренный приказ, когда выяснилось, что на площади собрались протестующие.

Полиция и конные подразделения неоднократно призывали присутствующих покинуть Музейную площадь, но когда те отказались, вмешалась полиция.

 

Возникли несколько стычек протестующих с полицейскими, полиции удалось оттеснить демонстрантов только после применения водометов.

Напомним, 15 января правительство премьер-министра Нидерландов Марка Рютте подало в отставку из-за скандала, в котором налоговые органы ошибочно обвинили тысячи семей в мошенничестве с детскими выплатами в период с 2013 по 2019 год.

Около 20 000 работающих семей ошибочно были привлечены к ответственности в судах за мошенничество и им было приказано вернуть выплаты на содержание ребенка и отказано в праве на подачу апелляции. Все это происходило в течение нескольких лет с 2012 года.

Некоторые семьи из-за этого были близки к банкротству или вынуждены были переехать из-за несправедливых исков на десятки тысяч евро. Так называемое мошенничество обычно сводилось к неправильно заполненной форме или отсутствию подписей.

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