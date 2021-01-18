Франція виступила проти введення єдиного паспорта вакцинації

Французький уряд вважає передчасним говорити про введення єдиного паспорта вакцинації у Євросоюзі.

Про це заявив міністр з європейських справ Франції Клеман Бон, пише "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Питання про створення єдиного європейського документа про вакцинацію буде поставлений на саміті глав країн ЄС цього тижня.

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"Це дискусія, в якій немає необхідності", - заявив в неділю Клеман Бон.

На його думку, введення паспортів є "шокуючим" в умовах масової вакцинації, яка тільки починається. При цьому Франція значно відстає за її темпам від своїх сусідів.

Бон додав, що з точки зору уряду, такі паспорти суперечать обраній стратегії вакцинації у Франції - в першу чергу в країні почали вакцинувати людей похилого віку в будинках для людей похилого віку, які по Європі не подорожують.

"Ми дуже несхвально ставимося до такої ідеї. Якщо ми говоримо про документ, який дозволяє вам поїхати в Європу, я вважаю, що це дуже передчасно. Франція вважає, що нам не слід починати обговорення зараз. Коли доступ до вакцини стане загальним, це буде вже інша тема", - заявив Бон.

У минулий вівторок глава уряду Греції закликав Європейський союз прийняти "стандартизований" сертифікат вакцинації, щоб дати поштовх розвитку індустрії туризму, зруйнованої пандемією коронавірусу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в цілому вона згодна з цією ідеєю.