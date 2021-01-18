Глава Еврокомиссии осудила задержание Навального

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Понедельник, 18 января 2021, 08:51

Французское правительство считает преждевременным говорить о введении единого паспорта вакцинации в Евросоюзе.

Об этом заявил министр по европейским делам Франции Клеман Бон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Вопрос о создании единого европейского документа о вакцинации будет поставлен на саммите глав стран ЕС на этой неделе.

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"Это дискуссия, в которой нет необходимости", - заявил в воскресенье Клеман Бон.

По его мнению, введение паспортов является "шокирующим" в условиях массовой вакцинации, которая только начинается. При этом Франция значительно отстает по ее темпам от своих соседей.

Бон добавил, что с точки зрения правительства, такие паспорта противоречат выбранной стратегии вакцинации во Франции - в первую очередь в стране начали вакцинировать пожилых людей в домах престарелых, которые по Европе не путешествуют.

"Мы очень неодобрительно относимся к такой идее. Если мы говорим о документе, который позволяет вам поехать в Европу, я считаю, что это преждевременно. Франция считает, что нам не следует начинать обсуждение сейчас. Когда доступ к вакцине станет общим, это будет уже другая тема", - заявил Бон.

В минувший вторник глава правительства Греции призвал Европейский союз принять "стандартизированный" сертификат вакцинации, чтобы дать толчок развитию индустрии туризма, разрушенной пандемией коронавируса.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в целом она согласна с этой идеей.

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