140 уколів на хвилину: у Британії до вересня хочуть вакцинувати всіх дорослих

У Великій Британії більше половини людей старше 80 років отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, а уряд повідомив, що в країні кожну хвилину роблять 140 щеплень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Я радий, що більше половини людей старше 80 років були вакциновані. Кожна вакцинація наближає нас на крок до нормального життя", - заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

Тим часом, прем'єр-міністр Борис Джонсон опублікував в Twitter дані Національної служби охорони здоров'я про те, що вакцинація від COVID-19 проводиться зі швидкістю 140 уколів на хвилину.

It’s incredible that we’re now delivering the vaccine at a rate of 140 jabs a minute. Thank you again to everyone who is helping in this national effort. Let’s continue to protect our NHS by staying home to save lives. pic.twitter.com/loEEaMie74