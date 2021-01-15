Президентка Єврокомісії підтримала ідею про "паспорти вакцинації" для подорожей

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала ініціативу уряду Греції, що дозволяє вакцинованим людям вільно подорожувати, і закликала до видачі взаємно визнаних сертифікатів про вакцинацію в країнах Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Наявність сертифіката, що підтверджує вакцинацію, є медичною вимогою. Тому я вітаю ініціативу прем'єр-міністра Греції про взаємно визнані свідоцтва про вакцинацію ", - сказала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії відреагував на лист, відправлений їй прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом раніше на цьому тижні, в якому він закликав спростити правила пересування для вакцинованих людей.

Міцотакіс запропонував, щоб "люди, що пройшли вакцинацію, могли вільно подорожувати", але він не виступає за те, щоб вакцина була "обов'язковою або попередньою умовою для поїздки".

Фон дер Ляєн сказала, що вона в цілому згодна з цією ідеєю. "Яким би не було рішення - чи дає воно пріоритет або доступ до певних товарів - це політичне і юридичне рішення, яке слід обговорити на європейському рівні", - сказала вона.

"Але я думаю, що це важливо. І, як я сказала, у нас повинна бути медична вимога, що доводить, що люди були вакциновані", - додала глава ЄК.

Декілька країн, як Данія та Польща, вже оголосили, що видаватимуть паспорти вакцинації.

Водночас у Франції відкинули можливість вимоги "паспорта вакцинації" для допуску на авіарейси. Також "паспорти вакцинації" для подорожей розкритикувала Румунія.