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Відомий швейцарський курорт закрив готелі і школи через новий штам коронавірусу

Понеділок, 18 січня 2021, 12:26

В понеділок швейцарські органи охорони здоров’я закрили на карантин два готелі та гірськолижні школи на люксовому швейцарському курорті Санкт-Моріц, щоб спробувати приборкати спалах надзвичайно заразного нового варіанту коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Східний швейцарський кантон Грайсон наказав всім носити маски у містечку з 5200 жителями, яке вважається батьківщиною сучасних зимових видів спорту.

У вівторок відбудеться масове тестування жителів. Школи та дитячі садки не працюють.

"В даний час у двох готелях відомо про близько десятка випадків. Щоб захистити здоров’я населення та гостей, департамент охорони здоров’я помістив у карантин два готелі та призначив провести тести для працівників та гостей", - йдеться у повідомленні кантону.

Влада кантону припускає, що серед гостей були іноземці, але не вказує їх національності.

Було виявлено мутацію вірусу N501Y, про яку повідомлялося у варіантах, вперше виявлених як у Британії, так і в Південній Африці.

Закриваючи ресторани, бари, театри та місця відпочинку, щоб обмежити поширення хвороби, Швейцарія залишила підйомники відкритими, доки дотримуються необхідних обмежень.

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Швейцарія
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