Известный швейцарский курорт закрыл гостиницы и школы из-за нового штамма коронавируса

В понедельник швейцарские органы здравоохранения закрыли на карантин две гостиницы и горнолыжные школы на люксовом швейцарском курорте Санкт-Мориц, чтобы попытаться побороть вспышку чрезвычайно заразного нового варианта коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Восточный швейцарский кантон Грайсон приказал всем носить маски в городке с 5200 жителями, который считается родиной современных зимних видов спорта.

Во вторник состоится массовое тестирование жителей. Школы и детские сады не работают.

"В настоящее время в двух гостиницах известно примерно о десятке случаев. Чтобы защитить здоровье населения и гостей, департамент здравоохранения поместил в карантин две гостиницы и назначил провести тесты для работников и гостей", - говорится в сообщении кантона.

Власти кантона предполагает, что среди гостей были иностранцы, но не указывает их национальности.

Была обнаружена мутация вируса N501Y, о которой сообщалось в случаях, впервые выявленных как в Британии, так и в Южной Африке.

Закрывая рестораны, бары, театры и места отдыха, чтобы ограничить распространение болезни, Швейцария оставила подъемники открытыми, пока на них придерживаются необходимых ограничений.