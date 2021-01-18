Польща хоче термінових дебатів в ООН через затримання Навального

Польща порушила у ЄС питання про необхідність скликати засідання Ради ООН з прав людини у справі затримання в Росії опозиціонера Алексєя Навального.

Про це заявив у Twitter заступник глави МЗС Польщі Пьотр Вавжик, пише "Європейська правда".

"Польща ініціювала переговори з країнами-членами ЄС, щоб спільно провести невідкладні дебати в Раді ООН з прав людини з приводу затримання Навального", - написав він.

PL zainicjowała rozmowy z państwami członkowskimi UE, aby wspólnie doprowadzić do pilnej debaty w Radzie Praw Człowieka ONZ ws. aresztowania Nawalnego. — Piotr Wawrzyk (@Piotr_Wawrzyk) January 18, 2021

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау в неділю "рішуче засудив" затримання Навального та зажадав його негайного звільнення.

17 січня ввечері російського опозиціонера Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.