Польша хочет срочных дебатов в ООН из-за задержания Навального

Польша подняла в ЕС вопрос о необходимости созвать заседание Совета ООН по правам человека о задержании в России оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил в Twitter заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик, пишет "Европейская правда".

"Польша инициировала переговоры со странами-членами ЕС, чтобы совместно провести неотложные дебаты в Совете ООН по правам человека по поводу задержания Навального", - написал он.

PL zainicjowała rozmowy z państwami członkowskimi UE, aby wspólnie doprowadzić do pilnej debaty w Radzie Praw Człowieka ONZ ws. aresztowania Nawalnego. — Piotr Wawrzyk (@Piotr_Wawrzyk) January 18, 2021

Глава МИД Польши Збигнев Рау в воскресенье "решительно осудил" задержание Навального и потребовал его немедленного освобождения.

17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.