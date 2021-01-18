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Польша хочет срочных дебатов в ООН из-за задержания Навального

Понедельник, 18 января 2021, 13:20

Польша подняла в ЕС вопрос о необходимости созвать заседание Совета ООН по правам человека о задержании в России оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил в Twitter заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик, пишет "Европейская правда".

"Польша инициировала переговоры со странами-членами ЕС, чтобы совместно провести неотложные дебаты в Совете ООН по правам человека по поводу задержания Навального", - написал он.

Глава МИД Польши Збигнев Рау в воскресенье "решительно осудил" задержание Навального и потребовал его немедленного освобождения.

17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.

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Польша Навальный Россия
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