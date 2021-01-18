Англія відкрила ще 10 центрів вакцинації та запрошує вже 3-4 "пріоритетні групи"

В Англії відкривають ще 10 великих центрів вакцинації та починають запрошувати отримати свою першу дозу вакцини осіб віком від 70 років і молодших літніх людей, які входять до груп ризику за наявністю хронічних захворювань.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Десять нових центрів доповнять існуючі сім. Деякі з них відкриваються у приміщеннях соборів - зокрема, у Кафедральному соборі Блекберн, деякі - на базі спортивних стадіонів.

Загалом з 18 січня запрошення на вакцинацію отримають ще 5 млн осіб з 2-ї і 4-ї "пріоритетних груп".

Прем’єр Борис Джонсон зазначив, що це ще один знаковий момент у прогресі за планом вакцинації.

Перед цим вакцинували лише представників двох найпріоритетніших груп: літніх людей-мешканців закладів піклування та інших старших 80 років, а також медичний персонал. За даними уряду, на цей час провакциновано вже половину мешканців будинків для літніх людей.

Загалом свою першу дозу вакцини у Британії отримали вже 3,8 млн осіб.

Наступні у черзі після 3-4 "пріоритетних груп" - люди віком від 50 років, а також особи з ризиковими хронічними захворюваннями віком від 16 до 64 років.

Нагадаємо, напередодні Борис Джонсон заявив, що у Британії роблять "140 уколів вакцини за хвилину", а міністр закордонних справ Домінік Рааб сказав, уряд ставить за мету до вересня надати можливість вакцинуватися усьому дорослому населенню.