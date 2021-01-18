Англия открыла еще 10 центров вакцинации и приглашает уже 3-4 приоритетные группы

В Англии открывают еще 10 крупных центров вакцинации и начинают приглашать получить свою первую дозу вакцины лиц в возрасте от 70 лет и пожилых людей моложе этого возраста, входящих в группы риска по наличию хронических заболеваний.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Десять новых центров дополнят существующие семь. Некоторые из них открываются в помещениях соборов - в частности, в Кафедральном соборе Блэкберн, некоторые - на базе спортивных стадионов.

Всего с 18 января приглашение на вакцинацию получат еще 5 млн человек из 2-й и 4-й "приоритетных групп". Премьер Борис Джонсон отметил, что это еще один знаковый момент в прогрессе выполнения плана вакцинации.

Перед этим вакцинировали представителей первых двух приоритетных групп: жителей домов престарелых и других лиц старше 80 лет, а также медицинский персонал.

По данным правительства, в настоящее время вакцинированы уже половина жителей домов престарелых. Всего свою первую дозу вакцины в Британии получили уже 3,8 млн человек.

Следующие в очереди после 3-4 "приоритетных групп" - люди в возрасте от 50 лет, а также лица с рисковыми хроническими заболеваниями в возрасте от 16 до 64 лет.

Напомним, накануне Борис Джонсон заявил, что в Британии делают "140 уколов вакцины в минуту", а министр иностранных дел Доминик Рааб сказал, правительство ставит целью до сентября предоставить возможность вакцинироваться всему взрослому населению.