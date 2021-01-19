Трамп проведе останню церемонію на посту президента в день інавгурації Байдена
Дональд Трамп має намір провести свою останню церемонію на посаді президента на військовому аеродромі в Мериленді в середу, за кілька годин до того, як його наступник Джо Байден стане 46-м президентом США у Вашингтоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
З Білого дому були розіслані запрошення на захід, який відбудеться на Joint Base Andrews, військовій базі в Мериленді, о 8 ранку в середу - за чотири години до того, як Байден складе присягу.
Багато деталей церемонії ще не відомі. Повідомляється, що учасникам, співробітникам адміністрації та прибічникам Трампа, потрібно буде прибути на базу за 45 хвилин до початку церемонії.
Опісля, у свої останні кілька годин на посту президента, Трамп полетить на свій приватний курорт і резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді, востаннє на борту гігантського реактивного літака Air Force One у президентській якості. Коли Байден прийматиме присягу, Трамп і його дружина Меланія перебуватимуть майже за 1000 миль від Білого дому і Капітолію.
Чотири роки тому Барак та Мішель Обама прийняли Дональда та Меланію Трамп у Білому домі перед тим, як поїхати на церемонію інавгурації Трампа.
Трамп став єдиним президентом за півтора століття, який не братиме участі у інавгурації свого наступника, і четвертим в історії, який цього не зробив.
Немає жодної інформації про те, чи зателефонує Трамп Байдену та чи залишить традиційний лист своєму наступнику на столі в Овальному кабінеті.