Трамп проведе останню церемонію на посту президента в день інавгурації Байдена

Дональд Трамп має намір провести свою останню церемонію на посаді президента на військовому аеродромі в Мериленді в середу, за кілька годин до того, як його наступник Джо Байден стане 46-м президентом США у Вашингтоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

З Білого дому були розіслані запрошення на захід, який відбудеться на Joint Base Andrews, військовій базі в Мериленді, о 8 ранку в середу - за чотири години до того, як Байден складе присягу.

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Багато деталей церемонії ще не відомі. Повідомляється, що учасникам, співробітникам адміністрації та прибічникам Трампа, потрібно буде прибути на базу за 45 хвилин до початку церемонії.

Опісля, у свої останні кілька годин на посту президента, Трамп полетить на свій приватний курорт і резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді, востаннє на борту гігантського реактивного літака Air Force One у президентській якості. Коли Байден прийматиме присягу, Трамп і його дружина Меланія перебуватимуть майже за 1000 миль від Білого дому і Капітолію.

Чотири роки тому Барак та Мішель Обама прийняли Дональда та Меланію Трамп у Білому домі перед тим, як поїхати на церемонію інавгурації Трампа.

Трамп став єдиним президентом за півтора століття, який не братиме участі у інавгурації свого наступника, і четвертим в історії, який цього не зробив.

Немає жодної інформації про те, чи зателефонує Трамп Байдену та чи залишить традиційний лист своєму наступнику на столі в Овальному кабінеті.