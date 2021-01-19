У Словенії скасували голосування за недовіру уряду через коронавірус у депутатів

Опозиція Словенії вирішила тимчасово відмовитися від вотуму недовіри правоцентристському уряду, оскільки деякі депутати не зможуть брати участь в голосуванні через зараження COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лідер Демократичної партії пенсіонерів DeSUS Карл Ерджавец, який був запропонований кандидатом на зміну прем'єр-міністру Янезу Янші в разі успіху опозиції при голосуванні за вотум недовіри, зняв свою кандидатуру.

Голосування мало відбутися в середу після того, як DeSUS зібрав необхідні 42 підписи серед депутатів, але спалах інфекції COVID-19 серед деяких законодавців і подальші заходи щодо самоізоляції викликали затримку.

Опозиції, яка складається з п'яти партій, знадобиться 46 голосів в парламенті з 90 депутатів, щоб домогтися зміни уряду.

DeSUS розраховувала на підтримку деяких депутатів від лівоцентристської Партії сучасного центру (SMC), яка входить до правлячої коаліції і має вісім місць в парламенті.

До недавнього часу DеSUS також входила до правлячої коаліції, але заявила, що незадоволена тим, як уряд дає раду з пандемією COVID-19, ставить під загрозу свободу ЗМІ і стає на бік Угорщини та Польщі в суперечках в Європейському союзі з приводу демократичних стандартів в цих країнах.

Спікер парламенту Словенії Ігор Зорчіч сказав, що опозиція тепер має знову зібрати підписи, щоб мати можливість внести новий вотум недовіри.