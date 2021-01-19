Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США ввели санкції щодо російського корабля, який будує "Північний потік-2"

Німецький концерн вийшов з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій США

Пандемія і війська у Вашингтоні: інавгурація Байдена буде безпрецедентною в історії США

Єврокомісія розраховує вакцинувати до літа 70% дорослого населення в ЄС






У Словенії скасували голосування за недовіру уряду через коронавірус у депутатів

Вівторок, 19 січня 2021, 14:02

Опозиція Словенії вирішила тимчасово відмовитися від вотуму недовіри правоцентристському уряду, оскільки деякі депутати не зможуть брати участь в голосуванні через зараження COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лідер Демократичної партії пенсіонерів DeSUS Карл Ерджавец, який був запропонований кандидатом на зміну прем'єр-міністру Янезу Янші в разі успіху опозиції при голосуванні за вотум недовіри, зняв свою кандидатуру.

Голосування мало відбутися в середу після того, як DeSUS зібрав необхідні 42 підписи серед депутатів, але спалах інфекції COVID-19 серед деяких законодавців і подальші заходи щодо самоізоляції викликали затримку.

Опозиції, яка складається з п'яти партій, знадобиться 46 голосів в парламенті з 90 депутатів, щоб домогтися зміни уряду.

DeSUS розраховувала на підтримку деяких депутатів від лівоцентристської Партії сучасного центру (SMC), яка входить до правлячої коаліції і має вісім місць в парламенті.

До недавнього часу DеSUS також входила до правлячої коаліції, але заявила, що незадоволена тим, як уряд дає раду з пандемією COVID-19, ставить під загрозу свободу ЗМІ і стає на бік Угорщини та Польщі в суперечках в Європейському союзі з приводу демократичних стандартів в цих країнах.

Спікер парламенту Словенії Ігор Зорчіч сказав, що опозиція тепер має знову зібрати підписи, щоб мати можливість внести новий вотум недовіри.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словенія Коронавірус
powered by lun.ua