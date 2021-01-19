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В Словении отменили голосование за недоверие Кабмину из-за коронавируса у депутатов

Вторник, 19 января 2021, 14:02

Оппозиция Словении решила временно отказаться от вотума недоверия правоцентристскому правительству, поскольку некоторые депутаты не смогут участвовать в голосовании из-за заражения COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лидер Демократической партии пенсионеров DeSUS Карл Эрджавец, который был предложен кандидатом на смену премьер-министру Янезу Янше в случае успеха оппозиции при голосовании за вотум недоверия, снял свою кандидатуру.

Голосование должно было состояться в среду после того, как DeSUS собрал необходимые 42 подписи среди депутатов, но вспышка инфекции COVID-19 среди некоторых законодателей и последующие меры по самоизоляции вызвали задержку.

Оппозиции, состоящей из пяти партий, понадобится 46 голосов в палате из 90 депутатов, чтобы добиться смены правительства.

DeSUS рассчитывала на поддержку некоторых депутатов от левоцентристской Партии современного центра (SMC), которая входит в правящую коалицию и имеет восемь мест в парламенте.

До недавнего времени DESUS также входила в правящую коалицию, но заявил, что недовольна тем, как правительство справляется с пандемией COVID-19, ставит под угрозу свободу СМИ и принимает сторону Венгрии и Польши в спорах в Европейском союзе по поводу демократических стандартов в этих странах.

Спикер парламента Словении Игорь Зорчич сказал, что оппозиция теперь должна снова собрать подписи, чтобы иметь возможность внести новый вотум недоверия.

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