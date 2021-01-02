Суд у США відхилив ще один позов, яким сподівалися дати Трампу шанс змінити результат виборів

Федеральний суддя відхилив позов прихильників Трампа у Конгресі, за допомогою якого сподівалися "натиснути" на віцепрезидента Майка Пенса та відкрити можливість для того, щоб останній момент змінити результат президентських виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє New York Times.

Віцепрезидент Майк Пенс відповідальний за те, щоб під час офіційного підрахунку голосів виборників у Конгресі, яке відбудеться 6 січня, відкривати голоси з кожного штату та оголошувати результат, після чого відбудеться офіційне затвердження переможця виборів.

Позивачі - республіканці на чолі з Луї Гомертом, членом Палати представників від Техасу, хотіли розширити роль віцепрезидента, яка є суто церемоніальною, та дозволити відхиляти голоси виборників. Чинному закону, що визначає процедуру, понад 100 років.

Перед цим Департамент юстиції (Мін’юст) США звертався з проханням відхилити позов, аргументуючи це тим, що від Майка Пенса не можна вимагати виконувати обов’язки інакше, ніж це передбачено законодавством.

Верховний суд та суди у щонайменш восьми ключових штатах відкинули вже низку позовів кампанії Трампа та його прихильників, якими намагалися оскаржити перемогу Джо Байдена.

Нагадаємо, 14 грудня Колегія виборників затвердила перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США.

Усі голоси були віддані так, як і планувалося - у жодному штаті не знайшлося так званих "зневірених виборників", які проголосували інакше, аніж їм доручили виборці штату. Джо Байден отримав 306 із необхідних для перемоги 270 голосів виборників.

Детальніше про особливості голосування у США читайте у статті Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.