ЄС з відходом Трампа пропонує США новий рівень співпраці

Європейський Союз закликав майбутнього президента США Джо Байдена укласти "новий основоположний пакт" з Європою, щоб спільно працювати над такими проблемами, як мир, безпека, процвітання, свобода і права людини.

Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель під час свого виступу в Європейському парламенті 20 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Сьогоднішній день - це більше, ніж передача влади. Сьогодні є можливість відновити наші трансатлантичні відносини, які сильно постраждали за останні чотири роки. За ці роки світ став більш складним, менш стабільним і менш передбачуваним", - заявив Мішель.

"У перший день повноважень (Джо Байдена. - Ред.) я звертаюся до нового президента з урочистою пропозицією. Давайте створимо новий основоположний пакт для сильнішої Європи, для сильнішої Америки і для кращого світу", - закликав глава Європейської ради.

Мішель сказав, що ЄС і США повинні працювати над п'ятьма пріоритетами - посилення багатостороннього співробітництва, боротьба з COVID-19, боротьба зі зміною клімату, відновлення економіки за допомогою цифрової трансформації і об'єднання зусиль в області безпеки і миру.

У середу 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента США Джо Байдена. Як повідомлялось, через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки церемонія не буде схожа на жодну попередню в американській історії.