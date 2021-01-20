У Берліні поліція двічі затримала чоловіка, який кидав сніжки у консульство США

У Берліні поліція двічі затримала 26-річного молодого чоловіка, який, як згодом з’ясувалось, напідпитку кидав сніжки у консульство США і таранив головою автомобіль поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Чоловік, громадянин Афганістану, який живе в Берліні, вперше з'явився перед консульством в південно-західному районі Далем, вигукуючи гасла проти президента Трампа і кидаючи сніжки близько 15:00 напередодні.

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За словами поліції, коли співробітники служби безпеки сказали йому покинути цей район, він теж почав кидати в них сніжки.

Правоохоронці наділи на чоловіка наручники і стверджують, що потім він вдарився головою об поліцейський автомобіль, на короткий час нокаутувавши себе. Чоловік прийшов до тями до прибуття медпрацівників і був доставлений в лікарню для лікування, а потім виписаний.

За словами поліції, аналізи показали, що він був в легкому стані алкогольного сп'яніння.

Приблизно о 22:30 чоловік знову з'явився біля консульства і кинув дві наполовину заповнені банки з напоями в співробітників поліції, які не постраждали. Правоохоронцям знову вдалося схопити його, і, поки його тримали, поліція стверджує, що він знову вдарився головою об поліцейську машину. Цього разу він не постраждав, але пошкодив машину, повідомили в поліції.

Інший тест на дихання показав, що рівень алкоголю в його крові був приблизно вдвічі вищим, ніж раніше.

Чоловіка відпустили після того, як він був доставлений в поліцейський відділок, і зараз ведеться розслідування у справі про заподіяння матеріальної шкоди та тілесних ушкоджень.