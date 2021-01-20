В Берлине полиция дважды задержала мужчину, который бросал снежки в консульство США

В Берлине полиция дважды задержала 26-летнего молодого человека, который, как впоследствии выяснилось, в нетрезвом виде бросал снежки в консульство США и таранил головой автомобиль полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Мужчина, гражданин Афганистана, который живет в Берлине, впервые предстал перед консульством в юго-западном районе Далем, выкрикивая лозунги против президента Трампа и бросая снежки около 15:00 накануне.

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По словам полиции, когда сотрудники службы безопасности сказали ему покинуть этот район, он тоже начал бросать в них снежки.

Правоохранители надели на мужчину наручники и утверждают, что затем он ударился головой о полицейский автомобиль, на короткое время нокаутировав себя. Мужчина пришел в себя до прибытия медработников и был доставлен в больницу для лечения, а затем выписан.

По словам полиции, анализы показали, что он был в легком состоянии алкогольного опьянения.

Примерно в 22:30 мужчина снова появился у консульства и бросил две наполовину заполненные банки с напитками в сотрудников полиции, которые не пострадали. Правоохранителям снова удалось схватить его, и, пока его держали, полиция утверждает, что он снова ударился головой о полицейскую машину. На этот раз он не пострадал, но повредил машину, сообщили в полиции.

Второй тест на дыхание показал, что уровень алкоголя в его крови был примерно вдвое выше, чем раньше.

Мужчину отпустили после того, как он был доставлен в полицейский участок, и сейчас ведется расследование по делу о причинении материального ущерба и телесных повреждений.