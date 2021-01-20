Майбутній глава Пентагону підтримує надання Україні летальної зброї

Кандидат на посаду держсекретаря оборони (міністра оборони) США Ллойд Остін підтримує надання Україні летального озброєння та вважає допомогу Україні для зміцнення її обороноздатності важливим напрямком співпраці.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав 19 січня на слуханнях комітету Сенату США зі Збройних сил під час розгляду його кандидатури, згідно з оприлюдненою стенограмою.

Ллойд Остін зазначив, що безпекова допомога США для посилення спроможності української армії має і далі залишатися пріоритетом, тому у разі призначення - і за умови продовження реформи управління та антикорупційних реформ в Україні - буде "потужно підтримувати зусилля з навчань, надання обладнання і дорадчої підтримки для посилення спроможності Збройних сил України захищати територіальну цілісність країни від триваючої російської агресії".

"Я підтримую надання летальної зброї, щоб гарантувати наявність в України необхідного озброєння для самозахисту", - зазначив Ллойд Остін.

Він додав, що Україна потребує і різноманітного нелетального обладнання, зокрема, засобів для комунікації, які надаються через Ініціативу з безпекової підтримки України (Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

"Наразі є гарний баланс у допомозі летальним і нелетальним озброєнням, необхідним для забезпечення спроможності (Збройних сил) України. Якщо мене затвердять на посаді, я продовжу активно оцінювати потреби України у допомозі та за потреби вносити корективи", - сказав він у відповідь на запитання про те, чи потрібна більша частка летальної зброї у структурі допомоги.

Детальніше про кандидатуру Ллойда Остіна читайте у статті: Генерал з досвідом екстремальної логістики: кому Байден доручив очолити Пентагон