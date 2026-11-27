Хакери зламали флагманську хмарну платформу Військово-повітряних сил США.

Про це повідомили агентству Reuters троє обізнаних співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами двох співрозмовників, вторгнення в систему Cloud One було виявлено приблизно місяць тому під час робіт з оновлення системи. Вони зазначили, що це призвело до збою в роботі всієї платформи.

У заяві для агентства ВПС зазначили, що "не коментують стан безпеки, вразливості або операційний статус конкретних мереж і систем".

"Ми постійно вживаємо обережних заходів для захисту інформації, систем та оперативних можливостей Департаменту", – запевнили там.

Мова йде про платформу, яку запустили у 2017 році. Вона мала стати єдиним центром обслуговування ІТ-потреб ВПС, об’єднавши ресурси чотирьох операторів – Microsoft, Amazon, Oracle та Alphabet – для забезпечення роботи десятків додатків, зокрема тих, що керують даними про персонал та виплатами, а також логістикою й технічним обслуговуванням.

Серед них – хмарна система командування та управління ВПС, яка об’єднує дані радіолокаційних систем протиповітряної оборони та інші потоки даних з усієї Північної Америки, а також Інтегрована система боєприпасів театру військових дій, яка відстежує бомби та ракети у понад 200 базах ВПС США по всьому світу.

За словами двох співрозмовників, Cloud One є однією з найбільших хмарних платформ американських збройних сил.

Один із них сказав, що слідчі залучили Кіберкомандування для оцінки збитків.

Кілька днів тому ЗМІ писали, що ЦРУ та Управління директора національної розвідки США могли зазнати кібератаки, внаслідок якої було скомпрометовано несекретні дані.

17 листопада ЗМІ писали, що у США перестала працювати засекречена мережа NSA Net, яку Агентство національної безпеки використовує для внутрішнього обміну інформацією.

Нагадаємо, у США масштабний збій у системі управління повітряним рухом 13 листопада призвів до скасування тисяч авіарейсів і затримок, а також багатогодинної заборони на зльоти літаків по всій країні.