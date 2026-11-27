Державний суд Естонії скасував рішення, яке дозволило б голосувати на парламентських виборах 2027 року за допомогою мобільних пристроїв.

Про це повідомляє Postimees, інформує "Європейська правда".

Державний суд обґрунтував це тим, що використання великих міжнародних цифрових платформ для поширення додатків для виборців у запланованому вигляді не є правомірним.

Республіканська виборча комісія Естонії (VVK) своїм рішенням від 29 жовтня визначила операційні системи комп’ютерів та мобільних пристроїв, для яких до наступних виборів до Рійгікогу будуть розроблені додатки для голосування та перевірки голосів.

Зокрема, вперше було вирішено створити додаток для голосування на мобільних пристроях з операційними системами Android та iOS.

Рішення виборчої комісії оскаржили спостерігачі за виборами Мярт Підер та НГО "Чесні вибори" (Ausad Valimised).

Державний суд частково задовольнив їхню скаргу, оскільки виборча комісія припустилась суттєвої помилки під час оцінки обставин, ухвалюючи рішення про допуск мобільного голосування. При цьому на майбутніх весняних виборах, як і раніше, можна буде проголосувати електронним способом за допомогою комп’ютера.

Основну проблему Державний суд вбачає в тому, що для поширення додатків для мобільного голосування необхідно залучити магазини додатків Google Play та Apple App Store, що належать глобальним цифровим платформам. На думку суду, у запланованому вигляді це не відповідає законодавству.

Суд пояснив, що якщо держава значною мірою передає виконання своїх адміністративних функцій приватному підприємству, вона зобов’язана створити механізми нагляду, що відповідають важливості цього завдання.

Окрім інших ризиків, вказує суд, не можна виключати й того, що сам магазин додатків з комерційних міркувань або зловмисно внесе до додатка для голосування зміни, які вплинуть на його роботу.

Державний суд зазначив, що для підриву довіри до виборів не обов’язково, щоб ризики, пов’язані з поширенням додатка для голосування, реалізувалися.

Вибори не сприйматимуться як чесні, якщо можливість втручання в роботу додатка для голосування практично не виключена, а заходи щодо зниження ризиків у магазинах додатків не підпадають під дію естонського законодавства.

Крім того, позитивний вплив мобільного голосування на явку виборців був би незначним, а виборча комісія під час судового розгляду не змогла довести, що він переважає супутні ризики.

Нагадаємо, минулого року у Фінляндії анонсували створення застосунку, подібного до української "Дії", що забезпечуватиме широкі можливості цифрового підпису, але не буде замінником традиційних документів.

А у Швейцарії розгорівся скандал через референдум про "електронні паспорти".