Вищий кримінальний суд Хорватії своїм рішенням від 23 листопада задовольнив апеляційну скаргу захисту громадянина України Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронні органи підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік".

Про це повідомила юридична компанія "Катеринчук, Моор і партнери", яка виступає стороною захисту, пише "Європейська правда".

За даними сторони захисту, суд скасував рішення суду міста Пула від 18 вересня 2026 року про передачу Журавльова Німеччині та направив справу на повторний розгляд.

Як зазначено, апеляційний суд визнав передчасними висновки суду першої інстанції та зобов’язав його отримати від німецьких судових органів додаткові роз’яснення щодо співвідношення двох європейських ордерів на арешт, правової кваліфікації та меж кримінального переслідування.

Суд також наголосив на необхідності забезпечення прав особи, правової визначеності та справедливості процедури передачі.

"Це рішення є важливим процесуальним результатом роботи команди захисту Володимира Журавльова. Питання його передачі Німеччині залишається відкритим", – йдеться у повідомленні.

У вересні хорватський суд дозволив екстрадувати українця Володимира Журавльова до Німеччини.

За даними медіа, Журавльова затримали у Хорватії під час зйомок голлівудського фільму про цю диверсію. Йдеться про стрічку під назвою "Острів Зміїний".

У Німеччині вже перебуває під вартою ще один фігурант справи, українець Сергій Кузнєцов, якого затримали під час відпустки в Італії минулого літа.