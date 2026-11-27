Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна не координувала свої дії у Лівії та не повідомила союзників про свою атаку на російські кораблі.

Про це інформує Sky TG24, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Італії прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна координувала свої дії у Лівії з міжнародними партнерами.

"Ніколи не було жодної координації. Міністр закордонних справ заявив, що в майбутньому вони будуть розмовляти з союзниками. Нікого з нас не поінформували, ніхто нічого не знав про те, що українці роблять у Лівії. Тож те, що сказав Зеленський, не відповідає дійсності", – сказав Антоніо Таяні.

Раніше Зеленський заявив, що Україна завжди координує свої атаки на російські кораблі з країнами, у межах чиїх вод або поблизу чиєї інфраструктури діють українські сили.

"Наші дипломати працюють із дипломатами будь-якої країни, якщо ми діємо в якихось водах, в міжнародних водах або поблизу якоїсь інфраструктури іншої країни... Наші сили ніколи не атакують без будь-якої координації з іншими партнерами", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 23 листопада Зеленський підтвердив, що біля лівійського порту Бенгазі українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" із вертольотом Ка-27 на борту, а також уразили суховантаж MV ANGARA, яким Росія перевозила зброю.

Згодом прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи українські удари по російських кораблях в лівійському порту Бенгазі, застерегла від поширення війни на Середземне море.