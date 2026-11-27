Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував президента Кароля Навроцького за накладене вето на законопроєкт про зміни до податкового законодавства, який передбачав підвищення порогу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зі 120 тисяч до 130 тисяч злотих, запровадження нової податкової ставки та збільшення податку на прибуток для найбільших компаній.

Про це польський прем’єр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Туск у своєму дописі порівняв Навроцького з Грінчем, зазначивши, що той "відбирає гроші у людей".

"Забрати у людей гроші перед святами можуть лише Грінч і Кароль Навроцький", – написав він.

Свій допис прем’єр Польщі супроводив хештегом "Шкідливе вето".

Навроцький заявив, що не підпише документ, який передбачає запровадження ставки ПДФО у розмірі 24%, зміну податкових порогів і підвищення корпоративного податку для найбільших компаній із 19% до 22%.

Нещодавно президент Польщі наклав вето на урядовий законопроєкт про впровадження європейського Закону про цифрові послуги (DSA).