Демократи, які повернули владу в Сенаті після проміжних виборів у США 4 листопада, планують ухвалити низку законів, які "нагадуватимуть" президенту Дональду Трампу про його роль у спробі штурму Капітолію 6 січня 2022 року.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Демократи, які повертаються до влади на Капітолійському пагорбі, заявляють про намір зробити так, щоб останні два роки перебування Трампа на посаді постійно нагадували про його роль у розпалюванні заворушень, що призвели до насильства, а згодом помилування приблизно 1 500 учасників, серед яких сотні осіб, засуджених за напади на поліцію.

Комітети, які розслідують діяльність Трампа, поповнюють свої ряди з великого резерву звільнених прокурорів Міністерства юстиції, зокрема тих, хто очолював розслідування справ щодо подій 6 січня. У Демократичній партії заявляють, що Палата представників готується офіційно відзначити шосту річницю штурму Капітолію.

Зокрема, конгресмен Джо Морелл, який, як передбачається, очолить Комітет з адміністративних питань Палати представників наступного року, заявляє, що має намір перенести меморіальну дошку на честь поліцейських, які захищали Капітолій 6 січня, – яку республіканці відсунули до маловідвідуваного підвального коридору – у місце, добре видиме для туристів, що відвідують Капітолій.

Плани демократів очолять довгий перелік заходів, завдяки яким події 6 січня залишатимуться актуальною частиною порядку денного у Вашингтоні протягом наступних двох років: від судових позовів щодо перевірки президентського імунітету до кримінальних справ, пов’язаних із близькими соратниками Трампа, та спроб підсудних у справі 6 січня домогтися компенсації.

Законодавці розглядають законопроєкт, який заборонить адміністрації Трампа спрямовувати кошти платників податків на підсудних у справі 6 січня, яких Трамп помилував. Вони також можуть ухвалити резолюції, що засуджують масове помилування Трампом учасників заворушень 6 січня.

Загалом у зв’язку зі штурмом Капітолію висунули звинувачення понад 1400 особам, понад 900 з них вже отримали вироки. Приблизно дві третини отримали покарання у вигляді позбавлення волі на термін від кількох днів до максимального вироку – 22 роки.

Згодом у США почали відкладати вироки за штурм Капітолія на тлі приходу Трампа до влади.