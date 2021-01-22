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У Франції в аварії шкільного автобуса постраждали 7 осіб

П'ятниця, 22 січня 2021, 11:31

У французькому регіоні Бретань неподалік від міста Ренн сталася аварія шкільного автобуса, який перевозив 52 учнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Ouest France.

Аварія сталася на відомчій дорозі між Сен-Мервоном та Монтобаном-де-Бретаном цієї п'ятниці, 22 січня, трохи після 8 години ранку на захід від Ренна.

Шкільний автобус, в якому перебувало 52 учні, з поки що невизначеної причини з'їхав з дороги. Транспортний засіб закінчив свій шлях у кюветі.

"Пасажири вийшли через вікна транспортного засобу, оскільки двері були заблоковані під впливом удару", - повідомили в поліції.

 

За попередньою оцінкою, внаслідок аварії 7 осіб дістали легкі поранення.

Інші пасажири чекають прибуття іншого автобуса, щоб дістатися до місця призначення.

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