Во Франции в аварии школьного автобуса пострадали 7 человек

Во французском регионе Бретань недалеко от города Ренн произошла авария школьного автобуса, который перевозил 52 учеников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ouest France.

Авария произошла на ведомственной дороге между Сен-Мервоном и Монтобане-де-Бретань в эту пятницу, 22 января, немного после 8:00 утра к западу от Ренна.

Школьный автобус, в котором находились 52 ученика, из пока неопределенной причине съехал с дороги. Транспортное средство закончил свой путь в кювете.

"Пассажиры вышли из окна транспортного средства, поскольку двери были заблокированы под влиянием удара", - сообщили в полиции.

По предварительной оценке, в результате аварии 7 человек получили легкие ранения.

Другие пассажиры ожидают прибытия другого автобуса, чтобы добраться до места назначения.